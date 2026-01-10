21:45

Российская саночница Дарья Олесик заняла десятое место на этапе Кубка мира в Германии

Российская саночница Дарья Олесик заняла десятое место на этапе Кубка мира в Германии. Об этом сообщает РБК

Первое место с результатом 1 минута 51,885 секунды заняла австрийка Ханна Прок, второе забрала немка Юлия Таубиц (отставание — 0,087 секунды), а третье — итальянка Верена Хофер (+0,365). Россиянка уступила победительнице 0,97 секунды.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали отстранение от международных соревнований. CAS разрешил спортсменам выступать в нейтральном статусе.

