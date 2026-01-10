В новом году Россия укрепит лидирующие позиции по продаже сельскохозяйственных продуктов

ВКонтакте

В новом году Россия укрепит лидирующие позиции на мировых рынках ряда базовых сельскохозяйственных продуктов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на доклад Российской академии наук (РАН).

В мировом экспорте страна может занять первое место по пшенице, третье — по ржи, четвёртое — по ячменю, а шестое — по кукурузе. Кроме того, Россия должна стать седьмой по экспорту свинины и девятой по экспорту мяса птицы. Среди молочной продукции основными экспортными товарами станут сыр и сливочное масло, которые дадут стране восьмую и одиннадцатую строчки в общем списке соответственно. Ключевым направлением поставок российской продукции стали дружественные страны, включая государства СНГ, Азии и Африки.