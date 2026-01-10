Фильм «Простоквашино» собрал в российском прокате более 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Совокупные сборы фильма с момента выхода в прокат составили 2,006 млрд рублей с учётом предпродаж и специальных показов. Посмотреть кинофильм до сих пор можно в кинотеатрах.
В «Простоквашино» роль дяди Фёдора сыграл актёр Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика — Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Фёдора — Лиза Моряк и Павел Прилучный.
Вторая часть фильма «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко за три дня в прокате собрала 2 млрд рублей.