Фильм «Простоквашино» собрал в российском прокате более 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Совокупные сборы фильма с момента выхода в прокат составили 2,006 млрд рублей с учётом предпродаж и специальных показов. Посмотреть кинофильм до сих пор можно в кинотеатрах.

В «Простоквашино» роль дяди Фёдора сыграл актёр Роман Панков. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, а Шарика — Павел Деревянко. Почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин, а родителей дяди Фёдора — Лиза Моряк и Павел Прилучный.