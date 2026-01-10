20:39

Владимир Путин направил в Госдуму законопроекты, благодаря которым получится взыскать алименты в рамках стран СНГ

Владимир Путин направил в Госдуму два законопроекта о ратификации протоколов, которые регулируют взыскание алиментов в рамках стран СНГ.  Об этом пишет «Российская газета».

Поправки обеспечат возможность исполнения решений судов о выплате алиментов детям в странах СНГ. Протоколы предусматривают внесение поправок в конвенции о правовой помощи и правовом взаимодействии по вопросам гражданского, семейного и уголовного права, которые были приняты, соответственно, 22 января 1993 года и 7 октября 2002 года. Россия подписала указанные изменения 13 мая 2025 года. 

Полноправными членами СНГ являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

В России предложили узаконить выплаты алиментов продуктами и одеждой.

