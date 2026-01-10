США помогут расширить сеть АЭС Словакии

ВКонтакте

Словакия и США заключат соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Братислава планирует с помощью Вашингтона расширить сеть действующих в республике АЭС. Власти Словакии также намерены реализовать проект создания нового энергоблока мощностью 1 000 мегаватт на АЭС «Богунице» на западе страны. Энергоблок будет находиться в собственности государства.

В Словакии действуют две АЭС — «Богунице» и «Моховце». Они были построены при помощи Москвы. Атомные реакторы, которые имеются в Словакии, российского или советского производства. АЭС Словакии покрывают более половины энергопотребления в стране.