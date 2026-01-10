Сушка вещей на радиаторе плохо влияет на здоровье и ломает батарею

ВКонтакте

Микроклимат в квартире может нарушиться сушкой вещей на радиаторе. Об этом сообщает «Российская газета».

Кроме того, из-за этого процесса может повредиться ткань. Также такая сушка влияет на здоровье. Синтетические ткани на горячей поверхности расплавляются и теряют презентабельный вид, а хлопок и шерсть перестают быть мягкими и теряют усадку. «Вне зависимости от ткани правило одно: чем чаще вы кладёте любимую вещь на радиатор, тем быстрее она изнашивается», — предупредили эксперты.

На влажных вещах остаются остатки моющих средств, при нагревании они испаряются и оседают в воздухе. Это вызывает головные боли, а также ведёт к нарушению сна и усталости.

Более того, закрытый одеждой радиатор поглощает тепло, из-за этого комната хуже прогревается, а влага от одежды вызывает коррозию металла — это ведёт к поломке батареи. «А если рядом с радиатором розетка, есть риск короткого замыкания. По этой же причине нельзя сушить вещи на электрическом обогревателе», — говорится в сообщении.