Регионы России обязали улучшать послеродовую поддержку женщин

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российские регионы должны улучшать послеродовую поддержку женщин и семей с новорожденными детьми. Такой пункт содержится в утвержденном правительством РФ плане, сообщает в субботу, 10 января, ТАСС.

Как отмечается в публикации, ожидается, что мера повысит качество медицинского и социального сопровождения в таких случаях. Должны быть разработаны соответствующие методические рекомендации.

Ответственными назначены Минздрав, АСИ и региональные власти. Реализация мероприятий намечена до 2030 года. Помимо этого, Минздрав в 2026 году должен разработать «стандарт медицинской помощи взрослым в нормальном послеродовом периоде». По задумке, это обеспечит оптимальное восстановление здоровья женщин после родов, позволит добиться «комплексного сопровождения послеродового периода».