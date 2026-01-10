Рост тарифов на электроэнергию в России почти не повлиял на майнеров — эксперт

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ввод ограничений на майнинг криптовалют в ряде российских регионов и изменение тарифов на электроэнергию в 2025 году существенно не повлияли на выгодность майнинговой деятельности. Об этом в субботу, 10 января, сообщает ТАСС.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС РФ Илья Долматов пояснил, что даже после нескольких изменений в 2025 году некоторые области остаются привлекательными для майнинга.

«На мой взгляд, для майнеров принципиально ничего не изменилось - кроме того, что в ряде регионов запретили заниматься такой деятельностью. В целом ценовая картинка с точки зрения повышения тарифов сильно не поменялась. Да, у нас произошел рост тарифов в этом году — с 1 июля они выросли по ряду регионов на 10-15%. Но сказать, что они принципиально повлияли на привлекательность майнинга, я не могу. Например, Иркутская область, которая была привлекательна с точки зрения низких тарифов, остается очень привлекательной, несмотря на изменение тарифов», — сказал он.

Долматов уточнил, что Россия по-прежнему является страной с одними из самых низких тарифов на электроэнергию. «Другое дело, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, с учетом всех планов по вводу новых мощностей, мы можем постепенно терять это преимущество. Но это не носит характер одномоментный, а будет распределяться во времени. Поэтому пока на коротком горизонте ситуация кардинально не поменяется», — отметил он.