Стали известны регионы России, где за последние 5 лет сильнее всего выросли средние зарплаты

В России за последние пять лет сильнее всего средние зарплаты увеличились в Татарстане, Курганской области и Удмуртии. Об этом в субботу, 10 января, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в публикации. в целом по стране средние зарплаты увеличились на 100%, или в два раза, за последние пять лет. В октябре 2025 года этот показатель составил 99,7 тысячи рублей.

При этом наиболее заметно средняя зарплата выросла в Татарстане — на 134%, в Курганской области — на 130%, а также в Удмуртии – на 128%.

В топ-5 ещё вошли Нижегородская и Новгородская области, где зарплаты за пять лет прибавили 124%, а также Челябинская область с 123%.

Доходы работников подскочили на 122% в Забайкальском крае и на 120% в Ульяновской области. Кроме того, в десятку вошли: Марий Эл с ростом на 119%, Новосибирская область с 117%, а также Владимирская, Тульская, Оренбургская области и Алтайский край, где зарплаты в среднем увеличились на 116%.