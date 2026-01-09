В Иране из-за беспорядков погибли 11 человек

ВКонтакте

В Иране в ходе беспорядков погибли 11 человек. Об этом заявил член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин, сообщает в пятницу, 9 января, ТАСС.

«11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением — это не та цифра, на основании которой Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками», — говорится в сообщении.