В Новгородской области прокуратура проверяет, почему 500 жителей деревни уже две недели остаются без света

В Новгородской области жители деревни Маревского округа почти две недели живут без электроэнергии после снегопада. Прокуратура намерена оценить соблюдение энергетиками сроков устранения аварии. Об этом в пятницу, 9 января, сообщает РИА Новости.

Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении.

«Предварительно установлено, что с 28 декабря 2025 года электроэнергия в деревне Мамоновщина Маревского округа отсутствует. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения», — говорится в сообщении.