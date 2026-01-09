Суд в Литве оправдал бывшую учительницу, призывавшую русскоязычных «уезжать домой»

ВКонтакте

Вильнюсский участковый суд не усмотрел разжигания розни в публичных призывах к русскоязычным жителям Литвы уезжать домой. Об этом сообщает «Спутник Литва».

В пятницу, 9 января, суд оправдал бывшую учительницу 72-летнюю Лаучене, обвинявшуюся в подстрекательстве против русскоязычных из-за статьи «Литовец, твоя страна в опасности! Инородцы перенимают власть! Проснись!» Судья Эвелина Петрайтите заявила, что Лаучене оправдана, поскольку не совершила преступления.

Оправдать её суд просил представитель государственного обвинения — прокурор Дарюс Чапликас. «В этом деле действительно не установлено, что деяние представляет из себя такую опасность, чтобы применить уголовную ответственность», — заявил Чапликас.

Назначенный Генеральной прокуратурой Литвы гособвинитель Шарунас Шимонис считал поведение Лаучене общественно опасным, но был отстранен от дела. Генеральный прокурор Нида Грунскене назвала нормальной практикой ситуацию, когда сторона обвинения сама просит суд оправдать подсудимую.

Статья Лаучене была направлена на языковедческую экспертизу. Был сделан вывод, что она унижает достоинство русскоязычных жителей Литвы. «Пусть хватит смелости во всеуслышание сказать им (русскоязычным — ред.): поезжайте домой и украшайте свою широкую, необъятную родину, а мы будем украшать свою, только уже без вас», — говорилось в статье.

Однако другой лингвистический эксперт, допрошенный в суде, Лаймутис Лаужикас, также исследовавший текст, заявил, что в статье критикуется нежелание изучать литовский язык и интегрироваться в литовское общество, а сам текст нельзя считать унижающим или призывающим к дискриминации какой-либо группы людей.