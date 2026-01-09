Меркурий, Венера и Марс соберутся около Солнца в планетный крест

ВКонтакте

Парад из всех трёх ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — соберется около Солнца в течение двух предстоящих недель к 22 января. Об этом в пятницу, 9 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в два-три градуса, после чего парад начнет рассыпаться», — говорится в публикации.

По данным учёных, следующее, гораздо более широкое — в пределах 10 градусов — схождение всех трёх планет вблизи Солнца случится только в сентябре 2038 года.

«Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трёх градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка, является уникальным как минимум в текущем столетии», — подчеркнули учёные.