В Вологодской области закрыли все алкомаркеты и большинство наливаек

Все 610 алкомаркетов в Вологодской области закрылись или переформатировались. Закрыто или перепрофилировано в формат кафе 75 из 125 «наливаек». Об этом в пятницу, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на вологодского губернатора Георгия Филимонова.

«Как и обещал, в Вологодской области все 610 алкомаркетов из 610 закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались. Понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует», — отметил глава региона.

В Вологодской области также закрыто или перепрофилировано в формат кафе 75 из 125 «наливаек».

«На контроле остается 50 точек. Это результат, в том числе, нашей программы поддержки. Льготные займы в размере до 5 млн рублей под 3% на 3 года мы выдаем бизнесу на смену профиля работы — открытия вместо «наливаек» заведений общепита. В прошлом году выдано 16 займов на сумму 60,1 млн рублей», — подчеркнул Филимонов.