Дональд Трамп освободил двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера». Об этом сообщает «Российская газета».

Такое решение было принято американским президентом после обращения Москвы. «Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД России приступает к срочной проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения россиян на родину.