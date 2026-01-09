Дональд Трамп освободил двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера». Об этом сообщает «Российская газета».
Такое решение было принято американским президентом после обращения Москвы. «Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД России приступает к срочной проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения россиян на родину.
ВМС США задержали российский танкер «Маринера».