На Солнце зарегистрировали новый крупный взрыв

На Солнце в середине дня в четверг, 8 января, зарегистрировали крупный взрыв. Об этом сообщают учёные ИКИ РАН.

На снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Как говорят учёные, источник взрыва находился на обратной стороне Солнца, и никакими спутниками сейчас не наблюдается. «Можно только гадать, что там произошло. Увидеть глазами место взрыва можно будет только примерно через неделю, когда группа пятен начнёт выходить к Земле из-за левого горизонта», — говорится в сообщении.