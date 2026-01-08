ВКонтакте

В пригороде Парижа нашли тело российского журналиста. Евгения Сафронова нашли мёртвым 6 января под окнами его квартиры в Медоне. Об этом сообщает Life.ru.

В доме погибшего обнаружили множество лекарств, выброшенных в мусорное ведро. Журналист уехал из России до 2022 года, а полгода назад поселился в Париже. В последнее время мужчина находился в депрессии. «Ровно неделю назад сообщил о взломе своих телефонов, соцсетей, мессенджеров, аккаунта на Госуслугах, что окончательно выбило его из равновесия», — рассказал журналист Денис Балашов.