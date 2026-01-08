В Японии кошку официально назначили начальником железнодорожной станции

ВКонтакте

В Японии трёхцветную пятнистую кошку по имени Йонтама официально назначили начальником железнодорожной станции Киши. Об этом пишет «Российская газета».

Церемония вступления в должность прошла 7 января. Во время мероприятия кошке повесили на ошейник медальон с указанием её нового статуса. На железнодорожной ветке Кисигава в префектуре Вакаяма с 2007 года пушистых сотрудников назначают на различные должности. Это позволило восстановить небольшую и стремительно разрушающуюся ветку, сделав её туристическим объектом.