20:19

В Японии кошку официально назначили начальником железнодорожной станции

  1. Россия и мир
В Японии трёхцветную пятнистую кошку по имени Йонтама официально назначили начальником железнодорожной станции Киши. Об этом пишет «Российская газета». 

Церемония вступления в должность прошла 7 января. Во время мероприятия кошке повесили на ошейник медальон с указанием её нового статуса. На железнодорожной ветке Кисигава в префектуре Вакаяма с 2007 года пушистых сотрудников назначают на различные должности. Это позволило восстановить небольшую и стремительно разрушающуюся ветку, сделав её туристическим объектом.

Домашние животные
