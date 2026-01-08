Врач рассказала, какую обувь нужно носить в зимнее время года

ВКонтакте

В холодное время года обувь не должна быть тесной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление врача-флеболога Юсуповской больницы Москвы Елены Смирновой.

По словам врача, плоская подошва у обуви, как и высокий каблук, одинаково вредны. Именно поэтому оптимальным вариантом является каблук в три-четыре сантиметра. «В любое время года выбор правильной обуви играет большое значение, а в холодное время — особенно. Главный принцип — обувь не должна сдавливать ногу и быть тесной. Сильное сжатие стопы и голени мешает венозному оттоку и усиливает отёки», — сказала флеболог.