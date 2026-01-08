США готовятся к новой мировой войне — Карлсон

ВКонтакте

США готовятся к новой мировой войне, считает журналист Такер Карлсон. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной стало решение Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до 1,5 триллиона долларов. «Президент объявил об увеличении бюджета Пентагона с одного триллиона до 1,5 триллиона долларов. Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне. Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — заявил Карлсон.

Других причин для подобного увеличения оборонного бюджета США не существует, считает журналист. «Справедливо ожидать, и все признаки указывают на это, что скоро нас ждёт большая война, очень скоро. Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдёт, но, очевидно, мы движемся в этом направлении», — заключил он.