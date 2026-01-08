Бельгия не потерпит ни малейшего нарушения территориальной цельности Дании со стороны США

ВКонтакте

Максим Прево, глава МИД Бельгии, заявил, что страна не потерпит ни малейшего нарушения территориальной целостности Дании в Гренландии со стороны США. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснил Прево, ни при каких условиях нельзя допускать и терпеть даже малейшее нарушение территориальной целостности европейской страны. «Кроме того, не имеет смысла использовать столь агрессивную, враждебную риторику в отношении союзника внутри альянса», — сказал он.

Прево добавил, что Бельгия может понять и принять, если США, открыто об этом заявляя, ощущают угрозу в этой северной части своего полушария, но считает, что в таком случае необходимо вступить в диалог между Европой, Данией, Гренландией и США, чтобы найти решение этим угрозам.

«Однако очевидно, что ни демонстрацией силы, ни какими-либо угрозами решение найдено быть не может», — заключил министр.