Польшу лишили права проводить молодёжный и юниорский чемпионаты Европы

Молодёжный и юниорский чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике, которые должны были пройти в Польше, перенесли в другую страну. Об этом пишет «Российская газета».
Причиной стал отказ польских властей предоставить гарантии выдачи въездных виз спортсменам из России и Беларуси.
Чемпионат должен был пройти в Люблине с 23 по 30 сентября. Теперь соревнование будет в Албании. В организации подчеркнули, что спорт не должен зависеть от политики.
«Европейская федерация тяжёлой атлетики выступает за равные возможности и единство посредством спорта и не приемлет дискриминацию, основанную на политических или геополитических обстоятельствах, особенно в то время, когда во всём мире растёт напряжённость», — говорится в заявлении организации.
