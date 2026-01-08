Премьер-министр Армении призвал к отставке католикоса всех армян Гарегина II

ВКонтакте

Католикос всех армян Гарегин II вынужден будет уйти. Об этом в четверг, 8 января, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Говорите, что Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегина II — ред.) не намерен уходить. Мы собираемся сделать так, чтобы он изменил свои намерения. Ни у кого никогда не бывает намерения уходить. У Сержа Саргсяна (экс-президент Армении — ред.) тоже не было намерений уходить, но пришлось. То же самое и Ктрич Нерсисян: вынужден будет уйти», — заявил Пашинян в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, что католикос не намерен отказывать от престола.

Пашинян отметил, что этот процесс будет осуществлен без потрясений, «с христианским смирением».