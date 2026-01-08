Российские учёные предупредили о магнитных бурях в пятницу

ВКонтакте

Российские учёные предупредили о магнитных бурях в ближайший день из-за прохождения мимо Земли плазменного выброса среднего размера. Об этом в четверг, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Магнитные бури минимального уровня, G1, ожидаются завтра в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января», — говорится в сообщении.

Уровень и число вспышек на Солнце с начала 2026 года сохраняются низкими без признаков усиления в ближайшие дни. В течение двух ближайших суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца очередной корональной дыры довольно необычной формы, подчеркнули ученые.