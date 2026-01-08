В Госдуме предложили освободить бойцов СВО и членов их семей от налога на туризм и банковские вклады

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий предложил освободить от налога на проценты по банковским вкладам и туристического налога членов семей участников СВО. Об этом в четверг, 8 января, сообщает ТАСС.
«Настаиваем на освобождении семей участников, ветеранов СВО от так называемого туристического налога, чтобы стоимость проживания в разных отелях, пансионатах и так далее не облагалась дополнительными сборами», — заявил Слуцкий.
Парламентарий также предложил освободить бойцов СВО и их семьи от налога на проценты по банковским вкладам за последние три года — 2025, 2026 и 2027 годы.
«Простые, мне кажется, понятные меры, которые напрямую снижают нагрузки на семьи ветеранов СВО и показывают реальное отношение государства к тем, кто его защищает», — отметил Слуцкий.
Города и районы Калининградской области в 2025 году получили от туристического налога 160,6 млн рублей.