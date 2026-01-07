ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Роспотребнадзор временно приостановил ввоз на территорию РФ сухих смесей Nestle. Об этом пишет «Российская газета«.

Причиной стало возможное наличие токсина цереулида в продукте. Как пояснили в ведомстве, токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла).

После употребления продукта с высоким содержанием токсина может быть рвота или диарея. «Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещён в Российской Федерации», — указали в Роспотребнадзоре.

Ограничения касаются продукции с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино (с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025).