Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ будет воспитывать народ в осознании важности работы космонавтов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл телемост с российскими космонавтами на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) будет воспитывать народ в осознании важности их работы для мирного будущего России. «Космонавтика связана и с рисками, и с трудностями, и, конечно, требует огромных затрат душевных и телесных сил. Поэтому особая за вас молитва, чтобы Господь хранил вас на орбите, чтобы все было благополучно в вашей личной и семейной жизни, чтоб вас окружали любящие люди. А мы как Церковь будем молиться и воспитывать наш народ в осознании того, насколько важна работа космонавтов для мирного будущего нашего Отечества», — приводятся слова патриарха на сайте Московской патриархии. Патриарх Кирилл поздравил космонавтов с Рождеством и заявил, что каждый из них «является героем и служит примером для нашей молодёжи».