ВМС США задержали российский танкер «Маринера»

Минтранс РФ подтвердил задержание судна «Маринера» ВМС США. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 7 января, военнослужащие США в открытом море высадились на российское судно «Маринера», связь с ним утеряна. Минтранс подчёркивает, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов.