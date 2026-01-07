13:20

В Литве заявили о полном самообеспечении электроэнергией с 2028 года

  1. Россия и мир
Автор:
В Литве заявили о полном самообеспечении электроэнергией с 2028 года - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Литва намерена полностью обеспечивать себя электроэнергией с 2028 года. Об этом заявил министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас, сообщает ТАСС, в среду, 7 января. 

«Литва продолжает наращивать мощности возобновляемой энергетики. Нашей задачей является выйти в 2028 году на полное обеспечение потребности в электроэнергии за счет собственного производства», — сказал он.

По словам главы ведомства, в 2025 году Литва произвела 70% необходимой электроэнергии. 

«Были дни, когда производство даже превышало потребности потребителей. В 2024 году было пять таких дней, в 2025 году — 70 дней», — отметил Вайчюнас. 

В Литве и Латвии из-за рекордной выработки ветровой энергии цена на свет упала на 45%.

1 001
ЖКХ
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать