В Литве заявили о полном самообеспечении электроэнергией с 2028 года

Литва намерена полностью обеспечивать себя электроэнергией с 2028 года. Об этом заявил министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас, сообщает ТАСС, в среду, 7 января.

«Литва продолжает наращивать мощности возобновляемой энергетики. Нашей задачей является выйти в 2028 году на полное обеспечение потребности в электроэнергии за счет собственного производства», — сказал он.

По словам главы ведомства, в 2025 году Литва произвела 70% необходимой электроэнергии.

«Были дни, когда производство даже превышало потребности потребителей. В 2024 году было пять таких дней, в 2025 году — 70 дней», — отметил Вайчюнас.