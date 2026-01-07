Патриарх Кирилл напомнил о существовании понятия «изменник Родины»

ВКонтакте

В России обязателен общенациональный консенсус по вопросам, связанным с возможностью существования государства. Тем, кто выпадает из него, следует помнить о существовании понятия «изменник Родины» с соответствующими юридическими последствиями. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС в среду, 7 января.

«Если говорить об общенациональном консенсусе, то это невероятно сложно ещё и потому, что, действительно, если каждый человек может отличаться от другого человека, то понятно, что в масштабах страны ну очень сложно достигать какого-то консенсуса. Но есть понятия, которые связаны с самой способностью и возможностью государства существовать. Вот вокруг этих идей, этих понятий всенепременно должен быть общественный консенсус. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение — изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, подобный консенсус должен быть «вокруг самых главных вопросов нашей безопасности», в число которых входит и «духовно-нравственная безопасность», сформированная традиционными религиями России. При этом нельзя и повторять неудачный опыт Советского Союза, где пытались достичь консенсуса вокруг идей марксизма-ленинизма, уточнил патриарх.