В Госдуме разъяснили, кто должен убирать придомовую территорию в праздники

В праздничные дни управляющие компании должны обеспечивать уборку придомовой территории, в том числе мест накопления мусора. Жильцы могут требовать соблюдения этой нормы. Об этом в среду, 7 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

По словам парламентария, придомовая территория — это земельный участок, прилегающий к многоквартирному дому. За порядок на этой территории отвечает УК или товарищества собственников жилья, обслуживающие дом и получающие за это ежемесячную плату от жильцов.

«Уборка придомовой территории включает в себя несколько пунктов, которые зависят от времени года. Так, зимой должен быть убран снег, очищены тротуары и парковки, а также крышки канализационных люков. Помимо этого, в урнах не должен копиться мусор, а дорожки, площадки и входы в подъезды должны быть подметены. Не имеет значения, праздничные это дни или нет. Ситуаций, когда мусорные баки переполнены, а подъезды стоят в грязи, быть не должно. Жильцы могут справедливо этого требовать. В первую очередь жильцам следует позвонить в управляющую компанию», — отметил Колунов.

Можно также написать жалобу в УК или ТСЖ на имя руководителя. Как подчеркнул депутат, они обязаны ответить в течение пяти рабочих дней. По его словам, иногда этого достаточно, чтобы исправить ситуацию с уборкой придомовой территории.

«Если звонки и просьбы не помогают, действовать придется в рамках закона – обращайтесь в органы государственного жилищного надзора, в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор, в крайнем случае – в прокуратуру. Профильные органы обяжут устранить нарушения, а также оштрафуют организацию», — заявил депутат.

Колунов напомнил, что на общем собрании собственников можно переизбрать управляющую компанию, если текущая не справляется со своими обязательствами. Он уточнил, что сделать это можно не чаще раза в год.