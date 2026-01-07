Маркировка товаров в России позволяет получать больше налогов — Алиханов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, какую пользу государству приносит система маркировки. Об этом в среду, 7 января, сообщает РИА Новости.

«Система маркировки приносит пользу и государству, и бизнесу, и потребителям. Для государства это в первую очередь фискальный эффект, выражающийся в дополнительных поступлениях налогов всех уровней за счет обеления рынка. Так, с начала внедрения маркировки совокупный экономический эффект от внедрения для государства оценивается в 1,2 триллиона рублей за счет обеления рынков», — отметил глава ведомства.