Патриарх Кирилл в рождественском послании призвал неверующих открыть сердце Богу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распространил традиционное рождественское послание и поздравил духовенство и верующих с наступающим праздником Рождества Христова. Об этом во вторник, 6 января, сообщает ТАСС, цитируя обращение, опубликованное на сайте Московской патриархии.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил о возможности исцеления мира присутствием Бога и высоте христианского призвания.

«Жизнь человека и жизнь всего миpa исцеляются только в Боге — вот та простая, но очень важная истина, о которой свидетельствует нынешний праздник. Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания миpa призванного к вечности. Прославим же Господа и Спасителя за его неизреченную милость и любовь к роду человеческому», — отмечается в послании.

По словам патриарха, Рождество является праздником «надежды, мира и тихой радости», напоминающим о «высоком христианском призвании быть светом миру и солью земли». «И доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся — так поступая, мы станем воистину христовым благоуханием Богу и принесем угодные дары родившемуся Господу», — отметил глава РПЦ.

Патриарх Кирилл обратился с призывом к тем, «кто в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды церкви и не участвует в жизни православной общины»: «Откройте свое сердце тому, кто так возлюбил нас, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную».