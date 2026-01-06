15:49

Стало известно, какие страны больше всего закупают российский шоколад

Больше всего российского шоколада за девять месяцев 2025 года закупили Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. Об этом во вторник, 6 января, сообщает РИА Новости.

За январь-сентябрь 2025 года Казахстан импортировал шоколада из России на 192 млн долларов, Белоруссия — на 123 млн, а Узбекистан — более чем на 68 млн долларов. 

В топ-5 импортёров российского шоколада также вошли Азербайджан —  48 млн долларов, и Армения — 28,5 млн долларов. Китай закупил российской продукции на 14,4 млн долларов.

