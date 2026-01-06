Американский корабль несколько дней преследует российский танкер в Северной Атлантике — МИД РФ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Корабль береговой охраны ВМС США уже несколько дней преследует российский нефтяной танкер «Маринера». При этом судно находится в Северной части Атлантического океана в 4 тыс. км от американского побережья. МИД РФ выразил тревогу по поводу сложившейся ситуации, назвав её «аномальной», сообщает ТАСС во вторник, 6 января.

«Российскому плавсредству по непонятным для нас причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Рассчитываем, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя», — прокомментировали ситуацию в дипломатическом ведомстве.