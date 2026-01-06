В России за новогодние праздники 5,5 тыс. человек подхватили COVID-19

В России за первую неделю января 605 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом. Ещё у 5,5 тыс. пациентов выявили коронавирус. Такую статистику приводит региональный Роспотребнадзор.
По данным медиков, среди штаммов гриппа по‑прежнему доминирует гонконгский вариант — A(H3N2). Эксперты отмечают, что эпидемиологическая ситуация улучшилась почти в два раза, если сравнивать её с заключительной неделей 2025 года. Но это связано с тем, что в праздничные дни россияне меньше обращаются в медицинские организации.
Отечественная медицина готова к эпидемиям более опасным, чем COVID-19. По словам главного санитарного врача страны, ведомство выработало эффективные механизмы противодействия масштабным биологическим угрозам и способно до минимума сократить риски для здоровья граждан и экономики.