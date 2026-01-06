Пилотные регионы получили по программе «Земский тренер» 83 млн рублей

ВКонтакте

26 регионов Центрального и Дальневосточного Федеральных округов получили по программе «Земский тренер» 83 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во вторник, 6 января.

«На свободные вакансии пришли тренеры, которые будут вовлекать ребят в регулярные занятия спортом и готовить их к соревнованиям. Единовременная выплата участникам программы составляет от 1 млн до 2 млн рублей в зависимости от региона. С 2026 года «Земский тренер» начнёт работать практически во всех субъектах России», — заявил Чернышенко.

Цель программы — восполнение кадрового дефицита в сфере физической культуры и спорта в малых населённых пунктах страны за счёт поощрительных выплат специалистам, которые переедут в населённые пункты с количеством жителей до 50 тысяч человек. Участниками программы могут стать граждане России с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие трудовой договор на полную ставку с организацией физической культуры и спорта и обязавшиеся проработать на новом месте не менее пяти лет.

По данным Минспорта России, потребность в специалистах на сегодняшний день составляет более 2,9 тысячи человек. В 2026 году благодаря программе в сферу физической культуры и спорта планируют привлечь 329 работников. В общей сложности до конца 2028 года на реализацию программы из федерального бюджета выделят 2,73 млрд рублей.