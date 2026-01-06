США ищут способ забрать Гренландию — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Администрация американского президента намерена предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации. Об этом пишет издание Economist.

«Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемое соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане. Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но получили отказ», — говорится в публикации.

При этом Кэти Миллер, жена влиятельного советника Дональда Трампа Стивена Миллера, опубликовала на своей странице в соцсетях карту Гренландии с изображением американского флага и подписью: «Скоро».