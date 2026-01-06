Страховщики рассказали о проблемах, которые возникают у владельцев при ремонте китайских машин

ВКонтакте

Рост популярности китайских автомобилей в России, продолжающийся третий год, пока не вызвал серьёзного сдвига на страховом рынке, но тревожные сигналы уже есть. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, основной сложностью при страховых случаях становится поиск запасных частей. Даже при точном заказе по VIN-коду нужная деталь может оказаться несовместимой.

«Машина одна и та же, а запчасть — не вставляется. Всё новое, нормальное, но не подходит. Производители в Китае чуть ли не каждые три месяца обновляют номенклатуру, добавляют свои элементы, и из-за этого приходится всё заказывать заново», — пояснил Уфимцев.

По мнению главного страховщика, в регионах массовых обращений по китайским авто пока нет, но в Москве их доля выше. Общая статистика ДТП с участием таких машин остаётся на фоне других некритичной. При этом есть важный нюанс: стоимость ремонта при европротоколе теперь может существенно превышать стандартные лимиты.

«Раньше три элемента — крыло, бампер, фара — укладывались в 100 тысяч рублей. Сейчас на китайце два элемента — уже 400 тысяч. Всё из-за встроенной электроники, камер, датчиков. И скидок по ОСАГО у таких машин пока нет», — говорит глава РСА.

Он также отметил, что сдерживающим фактором рост цен на полисы остаётся большое количество старых российских и европейских автомобилей на рынке, благодаря которым средняя стоимость остаётся на привычном уровне. Кроме того, массовому проникновению китайских автомобилей на рынок мешает не полностью восстановившееся автокредитование.

«Да, в 2024-м они ещё продавались активно, но сейчас мы не видим всплеска», — резюмировал Уфимцев.