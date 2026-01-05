Совбез ООН признал противозаконность атаки США на Венесуэлу

Венесуэла одержала победу на заседании Совбеза ООН, на котором мировое сообщество признало, что атака США противоречит международному праву. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, сообщает РИА Новости в понедельник, 5 января.
По мнению официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Соединённые Штаты не предоставили ООН никаких обоснований военной операции в Венесуэле.
«Международное сообщество признало, что нападение, совершённое 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное право и права человека, а также прямой агрессией против неприкосновенности действующего главы государства. Не было места для манипуляций или двойных стандартов. Право было на стороне Венесуэлы. Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет», — сказал Хиль.
США объявили Западное полушарие зоной своих интересов.