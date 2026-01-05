Следующего повторения придётся ждать до 23 века: на Рождество Венера и Марс соединятся с Солнцем

ВКонтакте

7 и 8 января Венера и Марс практически соединятся с Солнцем, подойдя вплотную к звезде. В следующий раз астрономическое событие произойдёт через два с половиной века — 6 июня 2267. Об этом рассказали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Венера, которая движется к Солнцу справа, уже подошла к нему на расстояние около 1 градуса. Марс, перемещающийся слева, пока находится на расстоянии около 2 градусов. Так как соединение планет с Солнцем происходит не на ночном, а на дневном небе, при наблюдении с Земли планеты тонут в солнечных лучах, и увидеть небесные тела можно только из космоса. Изображение можно будет получить благодаря орбитальному телескопу LASCO.