В России в 2025 году выросли долги по зарплате

В России судебные приставы в 2025 году взыскали с работодателей долги по зарплате на 6 млрд рублей. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

«За январь — ноябрь 2025 года взыскано 6 млрд руб. задолженности по заработной плате», — говорится в сообщении. При этом за такой же период 2024 года с работодателей 4,4 млрд руб.

За первые 11 месяцев минувшего года приставы вели 110 тыс. исполнительных производств о взыскании с работодателей долгов по зарплате перед работниками.