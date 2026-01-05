В России продажи новых электромобилей снизились на 30% — Минпромторг

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России в 2025 году продали 13,5 тыс. новых электромобилей, что на 30% ниже, чем в 2024 году. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

«Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года — 19 383 штуки)», — подчеркнули в ведомстве.

При этом отмечается, что почти треть новых электромобилей собраны на территории России. Их доля по сравнению с 2024 годом выросла на 10%.