В России продажи новых электромобилей снизились на 30% — Минпромторг

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В России в 2025 году продали 13,5 тыс. новых электромобилей, что на 30% ниже, чем в 2024 году. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

«Рынок новых электромобилей составил 13 498 штук (-30% относительно аналогичного периода 2024 года — 19 383 штуки)», — подчеркнули в ведомстве.

При этом отмечается, что почти треть новых электромобилей собраны на территории России. Их доля по сравнению с 2024 годом выросла на 10%.

Правительство России поддержало предложение продлить в 2026 году бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей, которые произведены в стране.

