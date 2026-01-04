Российские спортсмены вошли в десятку лучших на соревнованиях «Тур де Ски»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российские спортсмены Савелий Коростелёв и Дарья Непряева по итогам лыжной многодневки «Тур де Ски» вошли в десятку лучших общего зачёта. Об этом сообщает ТАСС.

Многодневка Кубка мира прошла на стыке старого и нового года в Италии. Россияне впервые выступили на этих соревнованиях, что стало заметным успехом и важным этапом подготовки к Олимпийским играм.

Оба спортсмена получили нейтральный статус FIS в середине декабря и пока остаются единственными российскими лыжниками, допущенными к международным стартам.

Основные сложности у обоих спортсменов возникли в спринте — сказалось отсутствие жёсткой международной конкуренции в последние годы. Зато в дистанционных гонках прогресс был очевиден. В классической «разделке» на 10 км Коростелёв впервые в карьере попал в топ-10 Кубка мира, став девятым. Непряева в аналогичной гонке финишировала 27-й, но позже показала лучший на тот момент результат среди россиян — восьмое место в масс-старте на 5 км.