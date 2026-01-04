Более тысячи самозанятых подали заявление на добровольное страхование

ВКонтакте

На участие в программе добровольного страхования в первые четыре дня с момента её запуска подали заявление более тысячи самозанятых россиян. Об этом пишет «Российская газета».

Страхование нужно для получения больничных листов. Эксперимент стартовал в 2026 году. Для получения права на пособие нужно зарегистрироваться в Социальном фонде и ежегодно уплачивать страховой взнос на выбор: 35 000 или 50 000 рублей. Подать заявление можно через портал Госуслуг, службы Социального фонда или приложение «Мой налог». После полной уплаты годового взноса фонд уведомит самозанятого о возникновении права на пособие и выплатит после закрытия больничного листа.