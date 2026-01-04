Вызывает акне и преждевременное старение: в Минздраве рассказали, как на кожу влияет алкоголь

ВКонтакте

В Минздраве рассказали, как алкоголь негативно влияет на кожу. Об этом пишет «Российская газета».

Как рассказала дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии ведомства Елена Егорова, алкоголь провоцирует высыпания, покраснения и ускоряет процессы преждевременного старения. По её словам, такой эффект связан с обезвоживанием, расширением сосудов и нарушением защитного барьера кожи.

Кроме того, в алкоголе содержится токсичный этанол. Он повреждает структуру эпидермиса и дермы. Нарушается синтез церамидов, что ослабляет барьерную функцию кожи. Происходит повреждение коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость и эластичность, что ведёт к ускоренному старению. Также алкоголь стимулирует выработку андрогенов и повышает активность сальных желёз, что усиливает жирность кожи, расширяет поры и вызывает акне.