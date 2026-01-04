Рубио пригрозил кубинскому правительству «большими неприятностями» вслед за Венесуэлой

Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил кубинскому правительству «большими неприятностями». Об этом пишет ТАСС.
По его словам, правительство Кубы представляет для американских властей большую проблему. «Полагаю, что у них большие неприятности», — сказал он.
Рубио отказался раскрывать план действий, но подчеркнул: «ни для кого не секрет», что США «нельзя назвать фанатом» нынешнего кубинского правительства. Дональд Трамп выступил с утверждением, что «дела у Кубы очень плохи» и заявил, что «Куба падёт сама по себе».
США может провернуть на Украине такую же операцию, как и в Венесуэле.