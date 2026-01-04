ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

США могут повторить на Украине «венесуэльскую операцию». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий.

По словам Медведева, в случае с Украиной оснований для такой операции будет куда больше. «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», — подчеркнул он. Это может произойти в случае отказа Владимира Зеленского от сделки с Дональдом Трампом.