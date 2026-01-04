ВКонтакте

К 2030 году в России планируют выпускать 90% жизненно необходимых лекарств и 40% медизделий. Об этом пишет «Российская газета».

Это осуществляется в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», который заработал в 2025 году. Кроме того, планируется, что около трёх тысяч студентов к 2030 году должны пройти стажировки и практики в научных лабораториях ведущих исследовательских и образовательных учреждений, на предприятиях, где производят медицинские изделия и лекарства.

Врачей также будут обеспечивать российскими научными разработками, лекарствами и медтехникой для диагностики, лечения и предупреждения болезней. Такими темпами к 2030 году ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а к 2036 году — 81 год.