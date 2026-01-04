ВКонтакте

Выпускники 9-х классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию. Их можно будет выбрать из перечня, который определят региональные власти. Такой закон вступил в силу. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, закон подготовили и приняли в интересах детей. «Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат», — сказал Володин.

По его словам, «нововведение позволит региону восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся у него потребностей, от этого зависит развитие экономики».

Также заработали и новые нормы для участников СВО. Бойцы после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профобразование. «Необходимо сделать всё от нас зависящее, чтобы ребята, возвращаясь с СВО, могли себя реализовать в мирной жизни», — заявил Володин.